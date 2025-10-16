Palermo in lutto | Dolore inconsolabile per la morte di Paolo Taormina

Un'omelia che esprime lo strazio della comunità. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha pronunciato parole cariche di commozione durante le esequie di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso domenica scorsa a Palermo da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo alla nuca. Lorefice ha definito la perdita come un "dolore inconsolabile", ricordando come la morte di un figlio sia un furto alla famiglia, agli amici, al lavoro e alla comunità intera. Il rispetto del silenzio e la vicinanza al dolore. Nell'omelia l'arcivescovo ha richiamato il passo biblico degli amici di Giobbe per sottolineare come, di fronte alla sofferenza estrema, il dovere degli altri sia la prossimità e il silenzio, non vuote giustificazioni.

