Palermo funerali di Paolo Taormina il 21 ucciso da colpo di pistola
Applausi e palloncini bianchi e azzurri all’esterno della Cattedrale di Palermo per i funerali di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso sabato notte con un colpo di pistola alla testa. Per l’arcivescovo Lorefice: “La violenza non si estirpa con eserciti e polizia. Torniamo a educare.” Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondisci con queste news
Il lungo applauso e i palloncini, le lacrime di Palermo ai funerali di Paolo Taormina: "Non si può morire così" ? https://www.palermotoday.it/~go/i/56064939000810 - facebook.com Vai su Facebook
L'arcivescovo di Palermo Lorefice ai funerali di Paolo Taormina: Sabato sera alle 21 "facciamo una movida alternativa allo Zen" @TgrRai - X Vai su X
Palermo, funerali di Paolo Taormina: la Cattedrale gremita per l’omelia di Lorefice - I funerali di Paolo Taormina a Palermo: la città in lutto, centinaia di persone in Cattedrale e l’appello contro la violenza giovanile. Come scrive notizie.it
Palermo, il funerale di Paolo Taormina: «Sarai sempre nei nostri cuori» - È gremita la cattedrale di Palermo per il funerale di Paolo Taormina, il 21enne ucciso a Palermo la notte tra sabato e domenica. Scrive meridionews.it
I funerali di Paolo Taormina, Cattedrale di Palermo stracolma VIDEO - Dietro il feretro, i familiari, gli amici del giovane assassinato davanti a un pub in via Spinuzza nella notte tra ... Si legge su livesicilia.it