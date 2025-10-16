Palermo funerali di Paolo Taormina il 21 ucciso da colpo di pistola

Applausi e palloncini bianchi e azzurri all’esterno della Cattedrale di Palermo per i funerali di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso sabato notte con un colpo di pistola alla testa. Per l’arcivescovo Lorefice: “La violenza non si estirpa con eserciti e polizia. Torniamo a educare.” Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

