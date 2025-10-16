Palermo commossa e indignata è il giorno dell' ultimo saluto al ventenne Taormina | Paolo vive!
Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Paolo Taormina fuori dalla Cattedrale di Palermo. Centinaia le persone che hanno scandito il suo nome: «Paolo, Paolo», dopo aver fatto volare palloncini di colore bianco e azzurro. A fine cerimonia, i genitori di Paolo, la sorella Sofia e il fratellino di appena sei anni sono stremati, occhi lucidi e carichi di tensione. Concludendo l’omelia, l’arcivescovo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
