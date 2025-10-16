Palermo capitale della biologia su misura | al via il simposio internazionale di Rimed
Si è svolta ieri pomeriggio a Palermo la tavola rotonda “Biologia su misura: quando la scienza progetta la salute”, un incontro divulgativo e istituzionale organizzato dalla Fondazione Ri.Med come anticipazione del simposio scientifico Ri.Med “Engineering Biology for Next-Gen Medicine”, che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Persone senza dimora diventano guide nel centro storico di #Palermo. E raccontano le edicole votive di santa Rosalia. L’iniziativa promossa da Cesvop Palermo Caritas Diocesana di Palermo e Coop. Sociale La Panormitana nell’ambito di Palermo Capitale it - facebook.com Vai su Facebook
Capitale italiana della Cultura 2028: ufficializzata la candidatura di Catania https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/09/30/news/capitale_italiana_della_cultura_2028_ufficializzata_la_candidatura_di_catania-424881225/?ref=twhl… - X Vai su X
Palermo, gli «altri» giovani «Le vostre idee e i progetti per migliorare la città» - All’Open Day del Volontariato Giovanile, promosso nell'ambito di «Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025», davanti a una platea di 500 studenti delle scuole superiori palermitane riuniti ai ... Scrive corriere.it
Palermo capitale, sindacati esclusi - I segretari cittadini della Cgil e della Cisl lamentano di non essere stati consultati in vista della presentazione delle manifestazioni e del programma di Palermo capitale della Cultura 2018. Da milanofinanza.it
Palermo Capitale della cultura 2018, l'inaugurazione col premier - "Credo che non sfugga a nessuno di noi l'importanza di questa apertura di quest'anno in cui Palermo è Capitale della Cultura". Come scrive ilfoglio.it