Palazzo Farnese s' illumina di ciclamino per la giornata dell' afasia

“L’afasia ti lascia senza parole” è il messaggio condiviso in occasione della Giornata Nazionale dell’Afasia che si celebra in tutta Italia il prossimo 18 ottobre e, in occasione della quale, la nostra città e in particolare Palazzo Farnese si illumina di viola ciclamino. Un segno tangibile di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

