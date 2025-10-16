Palazzo Arcivescovile e Museo Diocesano oggi il taglio del nastro
L’attesa è finita, oggi ci sarà l’evento di inaugurazione del Palazzo Arcivescovile e del Museo Diocesano "G. Boccanera". "Non dico che non rimangono le difficoltà, ma a Camerino la ricostruzione è ripartita – ha dichiarato l’arcivescovo Francesco Massara –: c’è stata una grande collaborazione tra diocesi, amministrazione, struttura commissariale, Regione Marche e sovrintendenza, e quando si lavora insieme i risultati si ottengono. Domani riaprirà un salotto della bellezza". All’interno del palazzo arcivescovile apriranno anche gli uffici di Banca Mediolanum: "La ricostruzione non dev’essere solo strutturale, ma anche sociale ed economica - ha aggiunto l’arcivescovo -: quest’apertura va proprio in tale direzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
SIENA, IERI IL TAVOLO INFORMALE SUI MIGRANTI VOLUTO DAL CARD. LOJUDICE, INTERVENUTO ANCHE IL PREFETTO Si è tenuta presso il palazzo arcivescovile di Siena la consueta riunione del Tavolo informale dedicato ai migranti voluto dal Card. - facebook.com Vai su Facebook
Thesaurum Fidei Venerdì 3 ottobre 2025 Lucca, Palazzo Arcivescovile, Sala Rossa Seminario del Prof. Yoshinori Sano International Christian University, Mitaka, Giappone Insegnamento e ricezione delle Lingue Classiche in Giappone: dal periodo delle Missi - X Vai su X
Riapre il museo diocesano di Camerino, l’esposizione eccezionale è da visitare alla prima occasione - Boccanera riapre con un nuovo allestimento, più moderno, inclusivo e coinvolgente ... Segnala siviaggia.it
Post sisma, Camerino ritrova il suo Museo diocesano - "Dopo nove anni dal terremoto riapre un luogo di bellezza, un luogo di speranza, dove si potranno ammirare tantissime opere d'arte che erano state conservate nei depositi. Da ansa.it
Camerino, riapre il Museo Diocesano: da Tiepolo ai caravaggeschi, i capolavori che tornano a casa - Al suo interno lo spazio espositivo, con alcune opere che tornano nel luogo dov'erano prima del sisma e altre che arrivano dalle ... Come scrive rainews.it