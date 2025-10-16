Palazzo Arcivescovile e Museo Diocesano oggi il taglio del nastro

L’attesa è finita, oggi ci sarà l’evento di inaugurazione del Palazzo Arcivescovile e del Museo Diocesano "G. Boccanera". "Non dico che non rimangono le difficoltà, ma a Camerino la ricostruzione è ripartita – ha dichiarato l’arcivescovo Francesco Massara –: c’è stata una grande collaborazione tra diocesi, amministrazione, struttura commissariale, Regione Marche e sovrintendenza, e quando si lavora insieme i risultati si ottengono. Domani riaprirà un salotto della bellezza". All’interno del palazzo arcivescovile apriranno anche gli uffici di Banca Mediolanum: "La ricostruzione non dev’essere solo strutturale, ma anche sociale ed economica - ha aggiunto l’arcivescovo -: quest’apertura va proprio in tale direzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

