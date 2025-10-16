Palasalerno | 38 milioni in arrivo dalla Regione la presentazione dei lavori con De Luca

Salernotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un investimento di 38 milioni di euro della Regione Campania, il Comune di Salerno potrà dotarsi di un impianto moderno e polifunzionale per ospitare match e campionati sportivi nazionali ed internazionali, spettacoli ed eventi. Una struttura complessa idonea a sostenere le attività sportive. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

