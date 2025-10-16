Palagonia scoperta una bottega dello spaccio | 25enne arrestato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un arresto e due denunce da parte dei Carabinieri. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno portato a termine un’operazione che ha condotto all’arresto in flagranza di un 25enne e alla denuncia di due uomini di 29 e 52 anni, tutti residenti nel comune di Palagonia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è frutto di un’attenta attività investigativa, condotta sulla base di indizi che saranno oggetto di verifica in sede giudiziaria. L’indagine e i movimenti sospetti. Le indagini dei militari avevano concentrato l’attenzione su un piccolo appartamento situato nei pressi di via XXVII Novembre, sospettato di essere utilizzato come base per lo spaccio di droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

