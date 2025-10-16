Miniotas 8 S’è trovato a suo agio a Bergamo. Ha sciorinato tutto il suo repertorio tecnico mettendo in mostra anche scivolamenti a canestro con cambio di mano. Una partita da incorniciare. Chiude come miglior realizzatore pur rimanendo in panca una decina di minuti a rifiatare. Finisce il match con 15 su 17 da sotto e 0 su 2 dalla distanza. Porta a casa 3 rimbalzi in una gara dove Pesaro ha vinto: 32 rimbalzi contro i 31 di Bergamo. Sakine n.g Al baby l’onore di un’entrata, quella finale del 101. Trucchetti 6,5 Il play tascabile sta in campo 18 minuti e conferma le sue doti di tiratore scelto se trova spazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pagelle Miniotas schianta i lombardi al tiro. Tambone scatena l'inferno nella ripresa