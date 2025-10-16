Pagelle Bayern Monaco Juventus Women | TOP e FLOP dopo il primo tempo
I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la seconda giornata di Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della seconda giornata di Women’s Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA TOP: Schätzer, Wälti, Carbonell. FLOP: Cambiaghi, Kullberg. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Bayern-Olimpia Milano | Le pagelle di RealOlimpiaMilano - X Vai su X
Olimpia Milano umiliata in Baviera dal Bayern, ecco le pagelle di RealOlimpiaMilano con Booker migliore, e Guduric peggiore - facebook.com Vai su Facebook
Bayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Scrive ilbianconero.com
Bayern Monaco-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Giovedì 16 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net
BAYERN MONACO-JUVENTUS WOMEN, le formazioni ufficiali del match: Girelli in panchina. Nelle bavaresi c’è l’ex Caruso - Ecco le formazioni ufficiali: BAYERN MONACO: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, Tanikawa, Kett, Harder, Caruso, Stanway. tuttojuve.com scrive