Pagelle Bayern Monaco Juventus Women | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la seconda giornata di Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della seconda giornata di Women’s Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA TOP: Schätzer, Wälti, Carbonell. FLOP: Cambiaghi, Kullberg. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle bayern monaco juventus women top e flop dopo il primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Bayern Monaco Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Approfondisci con queste news

pagelle bayern monaco juventusBayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Scrive ilbianconero.com

Bayern Monaco-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Giovedì 16 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

pagelle bayern monaco juventusBAYERN MONACO-JUVENTUS WOMEN, le formazioni ufficiali del match: Girelli in panchina. Nelle bavaresi c’è l’ex Caruso - Ecco le formazioni ufficiali:  BAYERN MONACO: Grohs, Pedersen, Viggosdottir, Gwinn, Dallmann, Bühl, Tanikawa, Kett, Harder, Caruso, Stanway. tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Bayern Monaco Juventus