I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la seconda giornata di Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della seconda giornata di Women’s Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA Peyraud-Magnin 6 – Ringrazia la traversa e la Dea bendata, non la goal-line technology Kullberg 6 – I primi 20 minuti contro Buhl fanno presagire una notte da incubo. Poi la tedesca cala e lei le prende le misure. Dal 90+1? Calligaris SV Lenzini 6 – Si perde qualche taglio, uno fatale. Ma anche lei cresce alla distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Bayern Monaco Juventus Women: affresco Schatzer, Cambiaghi fatica VOTI