Pagelle Bayern Monaco Juventus Women | affresco Schatzer Cambiaghi fatica VOTI
I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la seconda giornata di Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della seconda giornata di Women’s Champions League: pagelle Bayern Monaco Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA Peyraud-Magnin 6 – Ringrazia la traversa e la Dea bendata, non la goal-line technology Kullberg 6 – I primi 20 minuti contro Buhl fanno presagire una notte da incubo. Poi la tedesca cala e lei le prende le misure. Dal 90+1? Calligaris SV Lenzini 6 – Si perde qualche taglio, uno fatale. Ma anche lei cresce alla distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Bayern-Olimpia Milano | Le pagelle di RealOlimpiaMilano - X Vai su X
Olimpia Milano umiliata in Baviera dal Bayern, ecco le pagelle di RealOlimpiaMilano con Booker migliore, e Guduric peggiore - facebook.com Vai su Facebook
Bayern Monaco-Juventus Women, 1-2 le PAGELLE: Cambiaghi, in Europa così no. Schatzer che meraviglia - Juventus Women in campo contro il Bayern Monaco per una notte di quelle importanti, di quelle dal sapore speciale: una notte di Women's Champions League. Lo riporta ilbianconero.com
Bayern Monaco-Juventus Women, la cronaca LIVE - Le bianconere di Max Canzi sono ospiti del Bayern Monaco della grande ex Arianna Caruso. Come scrive ilbianconero.com
Bayern Monaco-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Giovedì 16 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net