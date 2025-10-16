Padre Horia Gradinaru investito da un' auto e morto dopo tre giorni di agonia | Era un' anima luminosa
“Un pastore buono e mite, sempre al servizio degli altri”. Padre Horia Alexandru Gradinaru è morto a 49 anni martedì 14 ottobre, dopo tre giorni di agonia in seguito all'incidente stradale avvenuto sabato a Montefiascone: investito da un'auto in via Oreste Borghesi. Marito e padre di quattro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
