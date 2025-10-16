Padova non può ingorare il dramma quotidiano degli studenti pendolari | l' appello

«Le segnalazioni che arrivano ogni giorno da quartieri, scuole e periferie non lasciano spazio a dubbi: il sistema di trasporto pubblico padovano è in crisi e tanti giovani rischiano di perdere ore di scuola a causa di corse saltate, ritardi inaccettabili e coincidenze inesistenti»: ad affermarlo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it