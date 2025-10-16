Pacemaker a 101 anni a Villa Sofia un' intervento d' eccellenza salva un paziente centenario

Un delicato intervento di impianto di pacemaker è stato eseguito dai medici dell’unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’ospedale Villa Sofia su un uomo di 101 anni. Il paziente, classe 1924, arrivato al pronto soccorso per delle vertigini, malessere generale e vomito, è stato immediatamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

pacemaker 101 anni villaVilla Sofia, a 101 anni riceve un pacemaker e torna a casa: la storia di un veterano della Seconda Guerra Mondiale - Al Pronto Soccorso accertamenti avevano evidenziato un blocco atrioventricolare con bassissima frequenza cardiaca ... Riporta insanitas.it

