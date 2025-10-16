Pacemaker a 101 anni a Villa Sofia un' intervento d' eccellenza salva un paziente centenario
Un delicato intervento di impianto di pacemaker è stato eseguito dai medici dell’unità di Terapia Intensiva Coronarica dell’ospedale Villa Sofia su un uomo di 101 anni. Il paziente, classe 1924, arrivato al pronto soccorso per delle vertigini, malessere generale e vomito, è stato immediatamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
