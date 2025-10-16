Over 50 e con voglia di cambiare ecco l’identikit dei collaboratori domestici

(Adnkronos) – Hanno più di cinquant’anni, sono in gran parte soddisfatti del lavoro che svolgono ma non smettono di guardare altrove: solo il 38,6% dei collaboratori domestici vorrebbe, infatti, mantenere l’occupazione attuale, il 61,4% punta invece a un cambiamento nei prossimi cinque anni. È uno dei principali risultati che emergono dal 4° paper del Rapporto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

