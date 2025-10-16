Ovazione per Alessia Orro durante il match di Eurolega di basket | lei si alza e ringrazia tutti – Video

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ovazione per Alessia Orro, pallavolista italiana e campionessa del mondo con le azzurre agli ultimi Mondiali, durante il match di Eurolega tra Fenerbahce e Dubai. La palleggiatrice italiana gioca infatti nel Fenerbahce ma chiaramente nel club di pallavolo, con cui si è tesserata da poche settimane (è la sua prima avventura all’estero) e con cui ha vinto già il primo trofeo: la Supercoppa di Turchia. Orro ha deciso di trascorrere una serata al palazzetto per vedere e tifare i colleghi del basket, che hanno però perso male con il punteggio di 69-93. La pallavolista è stata annunciata dallo speaker durante l’intervallo ed è stata accolta dall’ovazione di tutto il pubblico e dalla mascotte presente a bordocampo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ovazione per alessia orro durante il match di eurolega di basket lei si alza e ringrazia tutti 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Ovazione per Alessia Orro durante il match di Eurolega di basket: lei si alza e ringrazia tutti – Video

Argomenti simili trattati di recente

Alessia Orro scatenata in diretta dopo il trionfo ai Mondiali: “Posso dirlo? Ma sì, chissenefrega” - Alessia Orro mostra tutto il suo entusiasmo in diretta dopo che l’Italia del volley femminile è diventata campione del mondo. Lo riporta fanpage.it

ovazione alessia orro duranteAlessia Orro, primo trofeo con il Fenerbahçe: vinta la Supercoppa di Turchia - La palleggiatrice, originaria di Narbolia, ha festeggiato il suo debutto in Turchia sollevando immediatamente un trofeo ... Segnala cagliaripad.it

Volley, Alessia Orro torna in Sardegna con la sua nuova squadra - La campionessa sarda di volley Alessia Orro torna in Sardegna con la sua nuova squadra, il Fenerbahce Istanbul. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ovazione Alessia Orro Durante