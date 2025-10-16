Outlander | Blood of My Blood – Stagione 1 la spiegazione del finale sospeso

La prima stagione di Outlander: Blood of My Blood ci ha lasciato con un intrigante colpo di scena. Lo spin-off di Outlander segue i genitori di Jamie e Claire, che, con nostra sorpresa, in questa versione della storia si conoscevano già. Nel corso di tutti e dieci gli episodi, abbiamo visto questi due amanti lottare contro ogni previsione per stare insieme. Nel finale di Outlander: Blood of My Blood, ci sono finalmente riusciti. Naturalmente, il finale sospeso della prima stagione di Blood of My Blood lascia in sospeso la questione se i Fraser e i Beauchamp riusciranno a evitare di essere separati di nuovo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it