Ottolini Juve l’attuale dirigente del Genoa è in pole position | ha già parlato più volte con i bianconeri ma… Il punto sul suo futuro

Ottolini Juve, l’attuale DS del Genoa è in pole position: la scelta di Comolli è ricaduta su di lui, ora si lavora per anticipare il suo arrivo. La caccia all’uomo mercato è entrata nella sua fase decisiva e la scelta sembra ormai fatta. La Juventus ha individuato il suo nuovo Direttore Sportivo e, come riportato dal Corriere dello Sport, tutti gli indizi portano a un nome: Marco Ottolini. L’attuale DS del Genoa è balzato in pole position, superando la concorrenza straniera e diventando il candidato numero uno per completare l’organigramma di Damien Comolli. Ottolini Juve: un’operazione da anticipare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, l’attuale dirigente del Genoa è in pole position: ha già parlato più volte con i bianconeri ma… Il punto sul suo futuro

