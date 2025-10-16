Ottobre Trevano 2025 terzo weekend per la 61esima Mostra mercato del Sedano nero
Il terzo fine settimana dell’Ottobre Trevano accende il borgo con uno dei momenti più attesi: la 61ª Mostra Mercato del Sedano Nero e la Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre. Un’esperienza di gusto, tradizione e comunità che trasforma la città in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
61ª Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia 18–19 ottobre 2025 Trevi – Centro Storico Nel cuore di #OttobreTrevano, due giorni dedicati ai sapori veri: il Sedano Nero di Trevi e la salsiccia alla brace. Profumi d’autunno, sorrisi e tradizione tra le vie d - facebook.com Vai su Facebook
Storia, cibo e comunità: l’Ottobre Trevano 2025 inaugura il suo mese di festa - X Vai su X
Ottobre Trevano 2025, terzo weekend per la 61esima Mostra mercato del Sedano nero - Il terzo fine settimana dell’Ottobre Trevano accende il borgo con uno dei momenti più attesi: la 61ª Mostra Mercato del Sedano Nero e la Sagra del Sedano Nero e della Salsiccia, in programma sabato 18 ... Riporta perugiatoday.it
Ottobre Trevano. C’è il Corteo Storico - TREVI Con il Corteo Storico di questa sera si alza il sipario dell’edizione 2025 dell’Ottobre Trevano, ricca rassegna ... Come scrive msn.com