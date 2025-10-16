ottobre rosa visite gratis alla gruccia

VALDARNO Una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno si terrà il 25 ottobre all’ Ospedale del Valdarno. Le donne interessate potranno ricevere informazioni e visite gratuite con gli specialisti del Gruppo Oncologico Multidisciplinare per il tumore al seno, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione dell’ Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, favorendo l’adesione ai programmi di screening mammografico. "Quando si parla di tumore al seno — spiega la dottoressa Simona Scali, Responsabile Uosd Oncologia Medica e coordinatrice del Gom per il tumore al seno presso l’Ospedale del Valdarno — la diagnosi precoce ha un ruolo fondamentale, perché permette di individuare un tumore ancora molto piccolo, aumentando notevolmente le possibilità di guarigione definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

