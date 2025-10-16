Ottobre Rosa visite gratis alla Gruccia
VALDARNO Una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno si terrà il 25 ottobre all’ Ospedale del Valdarno. Le donne interessate potranno ricevere informazioni e visite gratuite con gli specialisti del Gruppo Oncologico Multidisciplinare per il tumore al seno, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione dell’ Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, favorendo l’adesione ai programmi di screening mammografico. "Quando si parla di tumore al seno — spiega la dottoressa Simona Scali, Responsabile Uosd Oncologia Medica e coordinatrice del Gom per il tumore al seno presso l’Ospedale del Valdarno — la diagnosi precoce ha un ruolo fondamentale, perché permette di individuare un tumore ancora molto piccolo, aumentando notevolmente le possibilità di guarigione definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
OTTOBRE ROSA Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno Anche quest’anno il Palazzo Comunale di Scerni si illumina di rosa per ricordare l’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno. Un gesto simbolico - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre Rosa con @AIIAO_IT Oggi nella serie MITO vs FATTO parliamo di linfedema: non è inevitabile, ma si può prevenire e riconoscere presto. Gli infermieri e le infermiere educano le pazienti e monitorano i primi segnali. #OttobreRosa #BreastUnit #AII - X Vai su X
Ottobre Rosa, visite gratis alla Gruccia - VALDARNO Una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno si terrà il 25 ottobre all’Ospedale del Valdarno. Da msn.com
‘Ottobre rosa’ al Campus Bio-Medico di Roma, screening gratis per donne fragili - Una mattinata di screening gratuiti per le donne in condizione di fragilità assistite dall’Associazione ... Segnala lacronacadiroma.it
"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa: tra campagne solidali, eventi sul territorio e progetti design, ecco come fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. alfemminile.com scrive