Ottobre in sciopero | a Lecco rischia la raccolta rifiuti
Ottobre si preannuncia un mese difficile per chi viaggia e si sposta. L'autunno 2025 porterà con sé una cascata di scioperi che toccheranno trasporti, servizi pubblici e settori cruciali della gestione urbana. Dalla raccolta rifiuti alle metropolitane, dalla sanità privata ai voli commerciali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA Sciopero nazionale del comparto ambientale – 17 ottobre 2025 Si informa che è stata proclamata una giornata di sciopero nazionale del comparto ambientale dalle Segreterie Confederali FP CGIL, UILTRASPORTI, FIT CISL - facebook.com Vai su Facebook
Cgil, domani è sciopero generale, legittima astensione lavoro Roma, 2 ottobre - “Il 3 ottobre è sciopero generale. Rivendichiamo la piena legittimità dell’iniziativa, respingiamo, pertanto, le motivazioni espresse dalla Commissione di Garanzia, e annunciamo c - X Vai su X
Ottobre in sciopero: a Lecco rischia la raccolta rifiuti - Per 24 ore rischiano di subire ritardi e cancellazioni tutti i treni a livello ... Si legge su leccotoday.it
Sciopero scuola 3 ottobre, lezioni a rischio. Ecco perché - Venerdì 3 ottobre rischia dunque di essere una giornata difficile per la scuola italiana, con una mobilitazione che si annuncia più partecipata e visibile rispetto a quelle del recente passato. Scrive money.it
Sciopero treni 2 e 3 ottobre, trasporti a rischio in tutta Italia: orari e fasce di garanzia - Giovedì 2 ottobre scatterà un nuovo sciopero nazionale dei treni che rischia di creare disagi significativi per i viaggiatori. Da tg.la7.it