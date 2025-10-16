Ottobrata agli sgoccioli in Toscana arriva il maltempo | ecco quando Meteo Halloween

Firenze, 16 ottobre 2025 – Ancora per qualche giorno la Toscana godrà dell’ ottobrata che porta bel tempo e temperature miti. La prossima settimana cambia il tempo. Arriva il maltempo: ecco quando . Le temperature. Tendenza meteo per Halloween. Secondo il Centro meteo italiano, il weekend del 18-19 ottobre vedrà un'Italia divisa in due: tempo più stabile e asciutto al Centro-Nord, ma nuovo peggioramento al Sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria, dove non si escludono fenomeni intensi e locali nubifragi. Light of the sunrays with autumn leaves, and trees. Natural calm scene in the park. La prossima settimana cambia il tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

