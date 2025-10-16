Ottobrata agli sgoccioli in Toscana arriva il maltempo | ecco quando Meteo Halloween
Firenze, 16 ottobre 2025 – Ancora per qualche giorno la Toscana godrà dell’ ottobrata che porta bel tempo e temperature miti. La prossima settimana cambia il tempo. Arriva il maltempo: ecco quando . Le temperature. Tendenza meteo per Halloween. Secondo il Centro meteo italiano, il weekend del 18-19 ottobre vedrà un'Italia divisa in due: tempo più stabile e asciutto al Centro-Nord, ma nuovo peggioramento al Sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria, dove non si escludono fenomeni intensi e locali nubifragi. Light of the sunrays with autumn leaves, and trees. Natural calm scene in the park. La prossima settimana cambia il tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CARABINIERI SOSPENDONO SOCIETÀ DI GESTIONE PARCHEGGI DURANTE L’OTTOBRATA ZAFFERANESE Durante lo svolgimento dell’Ottobrata Zafferanese, i Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavo - facebook.com Vai su Facebook
Ottobrata agli sgoccioli, in Toscana arriva il maltempo: ecco quando. Meteo Halloween - Beltempo e temperature miti fino al weekend del 18 e 19 ottobre, poi cambia lo scenario. Da lanazione.it
Ottobrata agli sgoccioli: vortice sul Tirreno, isole nel mirino - Ma sul Mediterraneo si prepara un cambio di passo: un vortice in formazione potrebbe raggiungere le Isole Maggiori a ... Riporta sbircialanotizia.it
Meteo: piogge e temporali nel weekend, poi si va verso l’ottobrata - IT) [caption id="attachment_342145" align="aligncenter" width="1280"] Weekend con nuovo fronte, poi si cambia[/caption]METEO SINO AL 10 ... Da msn.com