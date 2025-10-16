Otto editoriali e un fantasma | storia incredibile i piani della Cina per dominare il mondo

Otto editoriali pubblicati dal Quotidiano del Popolo tra il 30 settembre e il 7 ottobre hanno fornito un quadro nitido delle intenzioni di Xi Jinping su economia e relazioni con gli Stati Uniti. I pezzi sono firmati da un “fantasma”, perché Zhong Caiwen non esiste. In realtà, gli interventi rappresentano la voce del Dipartimento propaganda e della Commissione finanziaria ed economica centrale, che hanno scelto la forma dell’editorialista immaginario per inviare messaggi mirati sia ai lettori interni sia agli osservatori internazionali. La serie di articoli si concentra sull’ innovazione tecnologica, la crescita di alta qualità e la transizione verde, temi che segnano il nuovo Piano quinquennale cinese 2026-2030. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

