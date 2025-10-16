Ottimo risultato per la Casa riformista in Toscana e ad Arezzo | Una nuova realtà politica pronta a crescere

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 16 ottobre 2025 –  “Arezzo e la Toscana hanno dato un segnale importante: la Casa Riformista è una realtà politica solida e in crescita.” È con queste parole che Gianni Ulivelli commenta con soddisfazione il risultato ottenuto dal progetto politico riformista alle ultime elezioni regionali. "Finalmente quest'area politica ha trovato il suo contenitore naturale. Dobbiamo ringraziare fortemente Eugenio Giani, perché per la prima volta quest'idea è stata realizzata proprio in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

