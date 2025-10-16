Ottava edizione de Gli ScacciaRischi | le olimpiadi della prevenzione

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il giorno 22 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso la Prefettura di Brindisi, sarà presentata l’ottava edizione del progettoconcorso “Gli Scacciarischi: le olimpiadi della prevenzione”, iniziativa rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Puglia.Il progetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

ottava edizione de scacciarischi“Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”, videogame e scuola contro gli infortuni sul lavoro - Il progetto promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro attraverso l’utilizzo del videogame ... leccenews24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ottava Edizione De Scacciarischi