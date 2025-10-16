Ostia un giovane è stato accoltellato in strada tra i palazzi dello spaccio È grave

16 ott 2025

A Ostia Nuova le questioni si risolvono con le lame, con il sangue. Tra le vie delle spaccio che circondano piazzale Lorenzo Gasparri, chi sbaglia o chi non paga viene colpito. È il caso di un 20enne accoltellato tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni. La violenza è andata in scena intorno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

