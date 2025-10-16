Ostia un giovane è stato accoltellato in strada tra i palazzi dello spaccio È grave
A Ostia Nuova le questioni si risolvono con le lame, con il sangue. Tra le vie delle spaccio che circondano piazzale Lorenzo Gasparri, chi sbaglia o chi non paga viene colpito. È il caso di un 20enne accoltellato tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni. La violenza è andata in scena intorno. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Io sono nato e cresciuto a Ostia. E ogni volta che torno qui, in mezzo alle persone, nei parchi, tra le strade che conosco da sempre, sento che il senso di comunità è ancora la cosa più forte che abbiamo. STRADA FACENDO – X MUNICIPIO Questa sera, al P - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, un giovane è stato accoltellato in strada tra i palazzi dello spaccio. È grave - Tra le vie delle spaccio che circondano piazzale Lorenzo Gasparri, chi sbaglia o chi non paga viene colpito. Come scrive romatoday.it
Ostia, giovane accoltellato e scaricato davanti all'ospedale - Giallo a Ostia dove un giovane è stato scaricato davanti all'ospedale con diverse ferite da arma da taglio. Scrive romatoday.it