Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato la notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre a Ostia Nuova. È morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, le sue condizioni erano apparse da subito gravissime: la lama gli aveva reciso l’arteria femorale e i medici avevano tentato di salvargli la gamba e la vita. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23, tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni, una zona nota per lo spaccio d i droga nei pressi di piazzale Lorenzo Gasparri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ostia, muore il 19enne accoltellato in strada dopo una lite: si indaga sulla pista dello spaccio