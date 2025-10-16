Ostia muore il 19enne accoltellato alla gamba in una lite per droga | recisa l’arteria femorale L’omicidio in una zona non coperta da telecamere
Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato ieri sera, mercoledì 15 ottobre, a Ostia. È morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un intervento d’urgenza. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni, nel quartiere di Ostia Nuova, una zona già nota alle forze dell’ordine per la presenza di attività legate allo spaccio di droga. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una lite degenerata per motivi legati allo spaccio. Durante il confronto, qualcuno ha estratto un coltello e lo ha colpito alla gamba sinistra, recidendogli l’arteria femorale. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Accoltellato durante lite per droga, muore 19enne. Ferito alla gamba a #Ostia, era stato operato d'urgenza. - X Vai su X
11.10.2005 muore a Ostia, Sergio #Citti "La voce di Sergio Citti è sempre bassa e rauca, e le battute sono sempre dette tra parentesi, o in una clausola appena soffiata... Bisogna avere un orecchio esercitato per comprendere quelle battute sussurrate per ispir - facebook.com Vai su Facebook
Muore il 19enne Simone Schiavello, accoltellato in una lite ad Ostia - Secondo le ricostruzioni la lite sarebbe scaturita per questioni legate al mondo della droga. Si legge su msn.com
Ostia, muore il 19enne accoltellato in strada dopo una lite: si indaga sulla pista dello spaccio - Il ragazzo è deceduto all'ospedale San Camillo dove era ricoverato con l'arteria femorale recisa. Secondo ilfattoquotidiano.it
Muore in ospedale il 19enne accoltellato a Ostia - Non ce l'ha fatta il ragazzo operato d'urgenza al San Camillo dopo l'aggressione subita alle 23. rainews.it scrive