Ostia muore il 19enne accoltellato alla gamba in una lite per droga | recisa l’arteria femorale L’omicidio in una zona non coperta da telecamere

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato ieri sera, mercoledì 15 ottobre, a Ostia. È morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un intervento d’urgenza. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni, nel quartiere di Ostia Nuova, una zona già nota alle forze dell’ordine per la presenza di attività legate allo spaccio di droga. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una lite degenerata per motivi legati allo spaccio. Durante il confronto, qualcuno ha estratto un coltello e lo ha colpito alla gamba sinistra, recidendogli l’arteria femorale. 🔗 Leggi su Open.online