Ostia morto il 20enne accoltellato durante una lite

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 20 anni accoltellato ieri sera ad Ostia al culmine di una lite. Il giovane era stato trasferito nella notte all’ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, ma la ferita non gli ha lasciato scampo. La coltellata ha infatti reciso l’arteria femorale. Sull’episodio indagano i carabinieri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ostia, morto il 20enne accoltellato durante una lite

