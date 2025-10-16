Ostia morto il 19enne accoltellato
21.31 Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato ieri sera a Ostia,località balneare di Roma. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è deceduto all'ospedale San Camillo. Il giovane era stato soccorso in gravi condizioni e sottoposto a un intervento d'urgenza. Sulla vicenda indagano i carabinieri ma secondo le prima ricostruzioni e la dinamica dell'omicidio,gli inquirenti non escludono che la lite sia dovuta a questioni legate alla droga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
