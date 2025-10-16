Ostia lite per l' acquisto di droga | Simone Schiavello 19 anni accoltellato e ucciso

Ilmessaggero.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una violenta lite e poi l'accoltellamento. Un fendete che ha reciso l'arteria femorale provocandogli la morte. Teatro dell'omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che affaccia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ostia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso

