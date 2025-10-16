Ostia lite per l' acquisto di droga | Simone Schiavello 19 anni accoltellato e ucciso
Una violenta lite e poi l'accoltellamento. Un fendete che ha reciso l'arteria femorale provocandogli la morte. Teatro dell'omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che affaccia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altre letture consigliate
Accoltellato durante lite per droga, muore 19enne. Ferito alla gamba a #Ostia, era stato operato d'urgenza. - X Vai su X
Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato ieri sera a Ostia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è deceduto all'ospedale San Camillo. Il giovane era stato soccorso in gravi condizioni e sottoposto a un intervento d'urgenza. Sulla vicenda in - facebook.com Vai su Facebook
Ostia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso - Teatro dell'omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che ... Si legge su ilmessaggero.it
È morto il 20enne accoltellato durante una rissa a Ostia. Si indaga per droga - Colpito alla coscia, stanotte il giovane è stato operato d’urgenza al San Camillo di Roma. Secondo quotidiano.net
Ostia, muore il 19enne accoltellato in strada dopo una lite: si indaga sulla pista dello spaccio - Il ragazzo è deceduto all'ospedale San Camillo dove era ricoverato con l'arteria femorale recisa. Secondo ilfattoquotidiano.it