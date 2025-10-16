Ostia lite per l' acquisto di droga | Simone Schiavello 19 anni accoltellato e ucciso Fermato un sospettato

Una violenta lite e poi l'accoltellamento. Un fendete che ha reciso l'arteria femorale provocandogli la morte. Teatro dell'omicidio via Forni a Ostia, il quartiere di Roma che affaccia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ostia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso. Fermato un sospettato

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ostia, è morto il 19enne accoltellato in strada. L'ipotesi della lite per questioni di droga https://ift.tt/UsitPY2 - X Vai su X

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti al termine di una lite in famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Ostia, lite per l'acquisto di droga: Simone Schiavello (19 anni) accoltellato e ucciso. I carabinieri fermano il presunto responsabile - Un fendete che ha reciso l'arteria femorale provocandogli la morte. Secondo msn.com

Ostia, lite per l'acquisto di droga: ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso - È morto il ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri in via Forni a Ostia. Come scrive msn.com

Ostia, lite per la droga poi le coltellate. Morto 19enne, è caccia all'uomo - È morto a soli 19 anni Simone Schiavello, il ragazzo che mercoledì sera è stato aggredito e accoltellato ad Ostia. Secondo msn.com