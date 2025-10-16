Ostia lite per l' acquisto di droga | ragazzo di 19 anni accoltellato e ucciso

Ilmessaggero.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto il ragazzo di 19 anni accoltellato nella tarda serata di ieri in via Forni a Ostia. Centrato alla coscia destra, era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

