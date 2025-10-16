Ostia lite per la droga poi le coltellate Morto 19enne è caccia all' uomo
È morto a soli 19 anni Simone Schiavello, il ragazzo che mercoledì sera è stato aggredito e accoltellato ad Ostia. Inutili le cure del personale sanitario che si stava occupando di lui, il giovane è morto oggi - giovedì 16 ottobre - intorno alle ore 21.00. Adesso le forze dell'ordine sono sulle tracce del responsabile. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, Schiavello è stato assalito nella serata di mercoledì. Pare che sia rimasto coinvolto in una lite insorta per droga, ma è tutto ancora da accertare. Intorno alle 23.30, il 19enne si trovava in via Forni, a Ostia, proprio in prossimità delle case popolari alle quali è legato il clan Spada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
