Ostia lite nella notte finisce in tragedia | muore accoltellato il 19enne Simone Schiavello
Cosa è successo in via Forni a Ostia?. Una violenta lite, poi la coltellata mortale. È morto Simone Schiavello, 19 anni, colpito all’arteria femorale nella notte tra mercoledì e giovedì. Il giovane è stato trovato a terra in via Antonio Forni, in una pozza di sangue. Secondo una prima ricostruzione, la rissa sarebbe nata per questioni di droga, ma le cause esatte restano al vaglio degli inquirenti. Chi era la vittima?. Simone era un ragazzo di 20 anni, residente a Ostia Nuova, molto conosciuto nel quartiere. Aveva trascorso la serata con alcuni amici, prima che la discussione degenerasse. Testimoni raccontano di urla e corse nella notte, poi il silenzio e l’arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
