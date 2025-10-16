Ostia è morto il 19enne accoltellato in strada L' ipotesi della lite per questioni di droga

È morto S.S., il ragazzo di 19 anni accoltellato a Ostia, in via Antonio Forni. Lì, in una delle strade dello spaccio, nella serata di mercoledì 15 ottobre, la vittima era stata colpita alla gamba da almeno due fendenti che gli hanno lacerato l'arteria femorale.   Portato prima all'ospedale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

