Ostia 20enne accoltellato dopo una lite | è grave
Ostia, 16 ottobre 2025 – E’ stato accoltellato al culmine di una lite tra più persone un ragazzo di 20 anni. Il giovane è stato ferito alla coscia, secondo una prima ricostruzione, per la vendita di sostanze stupefacenti. È successo intorno alle 23 di ier i in via Forni, a Nuova Ostia, già teatro di ritorsioni criminali e omicidi per spartirsi il territorio. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Grassi dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico, è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri di Ostia. (Fonte: Adnkronos). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
