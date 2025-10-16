Ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi | in Palestina è il linguaggio che decide chi è umano

Lunedì 13 ottobre 2025 Hamas ha liberato gli ultimi venti ostaggi israeliani vivi, mentre Israele ha avviato il rilascio di circa millenovecento prigionieri palestinesi. Il giorno dopo la Croce Rossa ha preso in consegna quattro salme di ostaggi e ha segnalato che il recupero degli altri corpi richiederà tempo per la distruzione diffusa a Gaza. La notizia ha dominato le prime pagine, ma la simmetria dello scambio si è dissolta appena aperti i giornali: gli israeliani restano “ostaggi”, i palestinesi “prigionieri”. Gli uni hanno volti e nomi, gli altri numeri e sospetti. Le parole che separano le vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi: in Palestina è il linguaggio che decide chi è umano

