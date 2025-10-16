Ospedale mai realizzato a San Sabino accolta in appello l' istanza di indennizzo del comune di Osimo

Anconatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – La Corte di Appello di Ancona ha accolto le richieste del Comune di Osimo in merito al vecchio contenzioso innescato dal contratto di appalto annullato per l’ospedale di rete a San Sabino. Si è visto riconoscere un indennizzo come risarcimento danni di oltre 800mila euro e la restituzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

