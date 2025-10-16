Ospedale mai realizzato a San Sabino accolta in appello l' istanza di indennizzo del comune di Osimo
OSIMO – La Corte di Appello di Ancona ha accolto le richieste del Comune di Osimo in merito al vecchio contenzioso innescato dal contratto di appalto annullato per l’ospedale di rete a San Sabino. Si è visto riconoscere un indennizzo come risarcimento danni di oltre 800mila euro e la restituzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In attesa del 'docu-film' sulla #storia dell'Ospedale realizzato insieme a TRC Modena ... che presto sarà disponibile, ecco il servizio del #telegiornale sulla serata al 'Teatro Carani' di #sassuolo. Grazie a Ettore Tazzioli, che ha moderato la serata, a Riccardo Qu - facebook.com Vai su Facebook
Ospedale San Paolo, nuova tecnologia per la cura dell'ipoacusia - E' stato realizzato nella Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale San Paolo della Asl Napoli 1 Centro, diretta da Giuseppe Panetti, l'impianto di due protesi acustiche di nuova ... Riporta ansa.it