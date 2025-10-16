Ospedale di Viterbo il nuovo reparto di ematologia vicino all' apertura | la data

Viterbotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo verso l'apertura. Lo annuncia la presidente dell'Ail Patrizia Badini che, il 14 ottobre, ha incontrato il direttore generale della Asl, Egisto Bianconi, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.“Nella riunione -. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Matera, è stato attivato il nuovo reparto di Otorino al «Madonna delle Grazie» - Nuova collocazione del reparto di degenza di Otorinolaringoiatria, situata nell’area aggregata Otorino- lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Lazio. A Tarquinia attivata la week surgery - Nel nuovo reparto dell'Ospedale Civile i pazienti che non necessitano di lunghi ricoveri si sottopongono agli interventi di cui hanno bisogno e vengono dimessi entro 5 giorni. Scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Viterbo Nuovo Reparto