Ospedale di Viterbo il nuovo reparto di ematologia vicino all' apertura | la data
Il nuovo reparto di ematologia dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo verso l'apertura. Lo annuncia la presidente dell'Ail Patrizia Badini che, il 14 ottobre, ha incontrato il direttore generale della Asl, Egisto Bianconi, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori.“Nella riunione -. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altre letture consigliate
ViterboNews 24. . Donna morta in ospedale, sequestrata la cartella clinica e disposta l'autopsia Roma-Viterbo: treno sviato all'ingresso nella stazione di Tor di Quinto Rifiuti, Rocca bacchetta le Province: "Viterbo non può raccogliere tutti" Appalto rifiuti: o - facebook.com Vai su Facebook
Arriva sanguinante in ospedale e muore a Viterbo, indaga la procura. La donna è entrata la pronto soccorso ed è svenuta #ANSA - X Vai su X
Matera, è stato attivato il nuovo reparto di Otorino al «Madonna delle Grazie» - Nuova collocazione del reparto di degenza di Otorinolaringoiatria, situata nell’area aggregata Otorino- lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Lazio. A Tarquinia attivata la week surgery - Nel nuovo reparto dell'Ospedale Civile i pazienti che non necessitano di lunghi ricoveri si sottopongono agli interventi di cui hanno bisogno e vengono dimessi entro 5 giorni. Scrive quotidianosanita.it