Ortofrutta e gastronomia rinnovate | riapre lo Spesa Facile Conad di Mira dopo i lavori

Veneziatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessora al Commercio del Comune di Mira, Oriana Gerardi, ha tagliato il nastro dello Spesa Facile Conad di via Mare Mediterraneo 26, riaperto la mattina di venerdì 10 ottobre dopo i lavori di ristrutturazione. Alla breve cerimonia era presente l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

