Orrore in Italia picchia la madre a sangue poi la trascina in strada | Il motivo è follia pura
Le pareti della casa, teatro di una vita intera, hanno assistito in silenzio a un atto di cieca e inaccettabile violenza. Un grido strozzato, interrotto dal fracasso di un corpo che cede alla furia, ha squarciato la quiete domestica. Al centro di questa drammatica scena, un uomo si è scagliato con brutalità inaudita contro la propria madre, picchiandola a sangue durante un litigio. Il suo gesto non si è fermato qui: nel tentativo disperato di nascondere l’atrocità commessa, l’aggressore ha trascinato la donna, ormai inerme e ferita gravemente, in strada, cercando di simulare una banale e sfortunata caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
che orrore. E in Italia c'è chi considera "una cultura diversa" questo schifo. - X Vai su X
Meloni attacca tanto la Flotilla, ma noi ci rendiamo conto dell'orrore in cui Giorgia Meloni ha precipitato l'Italia con la sua alleanza di ferro con Netanyahu? Il governo israeliano, sostenuto da Meloni con le unghie e con i denti, dice ai palestinesi: "O lasciate Gaz - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato perché picchia la madre: le violenze (riprese in un video) anche nel letto di ospedale - Cortona (Arezzo), 18 agosto 2025 – Le violenze andavano avanti da tempo e non si sono fermate nemmeno quando la madre era ricoverata nel letto dell’ospedale. Lo riporta lanazione.it
Picchia la madre dopo la lite in casa. Poi aggredisce gli agenti: arrestato - Notte violenta quella tra il 14 e il 15 agosto scorso in una abitazione lungo la via Flaminia, in zona stazione. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Orrore ad Arezzo, maltratta la madre disabile ricoverata: 37enne incastrato dai video - Ha continuato a maltrattare la madre disabile anche durante il ricovero in ospedale, arrivando a picchiarla e a prenderla a schiaffi. affaritaliani.it scrive