Le pareti della casa, teatro di una vita intera, hanno assistito in silenzio a un atto di cieca e inaccettabile violenza. Un grido strozzato, interrotto dal fracasso di un corpo che cede alla furia, ha squarciato la quiete domestica. Al centro di questa drammatica scena, un uomo si è scagliato con brutalità inaudita contro la propria madre, picchiandola a sangue durante un litigio. Il suo gesto non si è fermato qui: nel tentativo disperato di nascondere l’atrocità commessa, l’aggressore ha trascinato la donna, ormai inerme e ferita gravemente, in strada, cercando di simulare una banale e sfortunata caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore in Italia, picchia la madre a sangue poi la trascina in strada: “Il motivo è follia pura”