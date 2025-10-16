Orrore in Italia picchia la madre a sangue poi la trascina in strada | Il motivo è follia pura

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pareti della casa, teatro di una vita intera, hanno assistito in silenzio a un atto di cieca e inaccettabile violenza. Un grido strozzato, interrotto dal fracasso di un corpo che cede alla furia, ha squarciato la quiete domestica. Al centro di questa drammatica scena, un uomo si è scagliato con brutalità inaudita contro la propria madre, picchiandola a sangue durante un litigio. Il suo gesto non si è fermato qui: nel tentativo disperato di nascondere l’atrocità commessa, l’aggressore ha trascinato la donna, ormai inerme e ferita gravemente, in strada, cercando di simulare una banale e sfortunata caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

orrore in italia picchia la madre a sangue poi la trascina in strada il motivo 232 follia pura

© Thesocialpost.it - Orrore in Italia, picchia la madre a sangue poi la trascina in strada: “Il motivo è follia pura”

Altre letture consigliate

Arrestato perché picchia la madre: le violenze (riprese in un video) anche nel letto di ospedale - Cortona (Arezzo), 18 agosto 2025 – Le violenze andavano avanti da tempo e non si sono fermate nemmeno quando la madre era ricoverata nel letto dell’ospedale. Lo riporta lanazione.it

Picchia la madre dopo la lite in casa. Poi aggredisce gli agenti: arrestato - Notte violenta quella tra il 14 e il 15 agosto scorso in una abitazione lungo la via Flaminia, in zona stazione. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Orrore ad Arezzo, maltratta la madre disabile ricoverata: 37enne incastrato dai video - Ha continuato a maltrattare la madre disabile anche durante il ricovero in ospedale, arrivando a picchiarla e a prenderla a schiaffi. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Orrore Italia Picchia Madre