Orrore in Florida | madre costringe la figlia di 11 anni a partecipare a video scioccanti insieme al cane di famiglia
L’indagine partita da un sospetto di materiale pedopornografico. Venerdì 10 ottobre 2025, l’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo di 38 anni sospettato di possesso e scambio di materiale pedopornografico. Le prime verifiche digitali hanno permesso agli investigatori di risalire ai contenuti, riconducendo i file a una donna di St. Petersburg, madre di una bambina di 11 anni. Secondo quanto riferito dallo sceriffo Bob Gualtieri, la donna avrebbe inviato diversi video e fotografie esplicite all’uomo, conosciuto probabilmente online, utilizzando messaggi diretti e dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pax Trumpiana, a Sharm el-Sheikh un brutto film d’orrore “Una nuova alba storica” è il messaggio che Donald Trump, i suoi alleati occidentali e arabi hanno mandato al mondo da Sharm el-Sheikh. Ma una nuova alba storica per chi? Sicuramente non per i pal - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente liberi gli ultimi ostaggi israeliani rapiti da Hamas. Una notizia che riempie di gioia e accende finalmente una speranza di pace. Dopo l’orrore del 7 ottobre e due anni di guerra, il piano Usa apre un orizzonte di speranza. L’Italia è pronta a fare la su - X Vai su X
Napoli, orrore all'Arenella: 40enne picchia la madre anziana, arrestato - In particolare, gli agenti del Commissariato di Arenella, a seguito di una nota pervenuta alla Sala ... Come scrive ilmattino.it