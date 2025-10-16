L’indagine partita da un sospetto di materiale pedopornografico. Venerdì 10 ottobre 2025, l’ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha ricevuto una segnalazione riguardante un uomo di 38 anni sospettato di possesso e scambio di materiale pedopornografico. Le prime verifiche digitali hanno permesso agli investigatori di risalire ai contenuti, riconducendo i file a una donna di St. Petersburg, madre di una bambina di 11 anni. Secondo quanto riferito dallo sceriffo Bob Gualtieri, la donna avrebbe inviato diversi video e fotografie esplicite all’uomo, conosciuto probabilmente online, utilizzando messaggi diretti e dispositivi mobili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Orrore in Florida: madre costringe la figlia di 11 anni a partecipare a video scioccanti insieme al cane di famiglia