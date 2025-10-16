Orrore a San Benedetto uccide la moglie con un colpo di pistola poi si suicida | l' allarme lanciato dai familiari

SAN BENEDETTO - Uccide la moglie con un colpo di pistola e si suicida. Orrore a San Benedetto, dove un uomo di 80 anni ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco contro la moglie, poi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Orrore a San Benedetto, uccide la moglie con un colpo di pistola poi si suicida: l'allarme lanciato dai familiari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Presentata la Stagione teatrale 25/26 di Città di San Benedetto del Tronto realizzata dalla collaborazione fra Comune di San Benedetto del Tronto e AMAT, con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche e con il sostegno di @BIM Tronto che s - facebook.com Vai su Facebook

Uccide la moglie a sassate: fermato a Campobasso. I figli erano nella sua auto: uno è morto, l'altra è grave - Orrore a Paupisi, nel Beneventano, dove un operaio agricolo di 58 anni, Salvatore Ocone, ha ucciso a colpi di pietra la moglie. Si legge su ilgiornale.it

Paupisi, l’orrore tra le mura di casa: Salvatore uccide moglie e figlio, due ore di sopralluogo del medico legale e dei carabinieri - non avendo visto l’auto del congiunto, una Opel Mokka di colore nero, parcheggiata davanti ... Lo riporta ilmattino.it

Paupisi, l’orrore tra le mura di casa: Salvatore uccide moglie e figlio, due ore di sopralluogo del medico legale e dei carabinieri - Il medico legale Francesco La Sala, dopo la ricognizione e la visita esterna del corpo avrebbe ipotizzato che c’è stato un solo colpo al capo, chiaramente inferto con violenza. Si legge su ilmattino.it