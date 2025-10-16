SAN BENEDETTO - Uccide la moglie con un colpo di pistola e si suicida. Orrore a San Benedetto, dove un uomo di 80 anni, M.C., ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco contro la moglie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Orrore a San Benedetto, uccide la moglie con un colpo di pistola poi si suicida: l'allarme lanciato dai familiari FOTO