Orrore a San Benedetto uccide la moglie con un colpo di pistola poi si suicida | l' allarme lanciato dai familiari FOTO
SAN BENEDETTO - Uccide la moglie con un colpo di pistola e si suicida. Orrore a San Benedetto, dove un uomo di 80 anni, M.C., ha impugnato l'arma e ha fatto fuoco contro la moglie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
