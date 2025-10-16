Quattro Campioni del Mondo non giocheranno nei campionati italiani durante questa stagione. Quattro azzurri che sono stati protagonisti delle cavalcate iridate inscenate dalle nostre Nazionali tra Thailandia e Filippine hanno deciso di lasciare la Superlega e la Serie A1, accasandosi presso società estere e iniziando nuove avventure con l’obiettivo di fare festa al termine dell’annata agonistica. Alessia Orro, Myriam Sylla e Yuri Romanò hanno già debuttato. La miglior giocatrice dei Mondiali ha trascinato il Fenerbahce Istanbul alla conquista della Supercoppa di Turchia e a una bella affermazione nel match d’apertura del campionato nel ruolo di palleggiatrice, mentre la schiacciatrice ha messo a segno 16 punti ed è risultata la top-scorer nell’incontro valido per la prima giornata di Sultanlar Ligi con il suo Galatasaray Istanbul. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Orro trascinante, Sylla e Romanò top scorer: gli italiani all’estero ingranano. Quando debutta Rychcliki in Polonia?