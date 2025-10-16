Orro trascinante Sylla e Romanò top scorer | gli italiani all’estero ingranano Quando debutta Rychcliki in Polonia?
Quattro Campioni del Mondo non giocheranno nei campionati italiani durante questa stagione. Quattro azzurri che sono stati protagonisti delle cavalcate iridate inscenate dalle nostre Nazionali tra Thailandia e Filippine hanno deciso di lasciare la Superlega e la Serie A1, accasandosi presso società estere e iniziando nuove avventure con l’obiettivo di fare festa al termine dell’annata agonistica. Alessia Orro, Myriam Sylla e Yuri Romanò hanno già debuttato. La miglior giocatrice dei Mondiali ha trascinato il Fenerbahce Istanbul alla conquista della Supercoppa di Turchia e a una bella affermazione nel match d’apertura del campionato nel ruolo di palleggiatrice, mentre la schiacciatrice ha messo a segno 16 punti ed è risultata la top-scorer nell’incontro valido per la prima giornata di Sultanlar Ligi con il suo Galatasaray Istanbul. 🔗 Leggi su Oasport.it
