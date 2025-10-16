Oroscopo di domani17 ottobre 2025 | previsioni segno fortunato transiti e consigli astrali

ABBONATI A DAYITALIANEWS Domani il cielo astrologico sarà caratterizzato da un Sole in Bilancia in quadrato a Giove in Cancro: un aspetto che invita alla cautela nei progetti ambiziosi, onde evitare eccessi o illusioni facili. La Luna in Vergine al mattino favorisce ordine e analisi; in serata può passare in Bilancia, addolcendo i rapporti e stimolando il dialogo. Altri transiti importanti includono l’ingresso stabile di Venere in Bilancia, che supporta equilibrio affettivo e armonia nei legami. Secondo le interpretazioni, il segno favorito della giornata sarà Bilancia, grazie al sostegno di Venere nel suo domicilio e all’energia relazionale che potrà emergere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

