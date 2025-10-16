Oro e argento usati | scopriamo cosa incide sulla valutazione

Molte persone custodiscono in casa oggetti in oro o argento – gioielli ricevuti in eredità, monete, posate o piccoli manufatti – senza conoscere con precisione quale sia il loro reale valore. Si tratta spesso di beni che hanno accompagnato la vita familiare per anni, ma il cui prezzo effettivo sul mercato può sorprendere, soprattutto in un periodo caratterizzato da oscillazioni negli ultimi anni sempre in crescita e da una crescente attenzione verso i metalli preziosi. Per capire da cosa dipende la valutazione è necessario considerare sia le quotazioni ufficiali, sia fattori come caratura, peso e differenze di mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

