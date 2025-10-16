Oro Bianco formaggi e latticini alla ribalta

Formaggi e latticini romagnoli alla ribalta. È stato presentato ufficialmente presso il Comune di Roncofreddo l’evento ’Oro Bianco - Formaggi e latticini dell’Emilia-Romagna’, in programma domenica 19. La manifestazione nasce come primo appuntamento pubblico dell’Areale gastronomico ’I Rubiconi’, un progetto che mette in rete agricoltori, vignaioli, trasformatori, ristoratori, associazioni e istituzioni locali per raccontare l’identità agroalimentare delle colline romagnole. Un progetto fortemente voluto dalle quattro associazioni emiliano-romagnole più attive in campo gastronomico: Il Lavoro dei Contadini, Tempi di Recupero aps, comitato regionale Slow Food, Cheftochef Emiliaromagnacuochi che ha la responsabilità organizzativa di questo primo evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oro Bianco, formaggi e latticini alla ribalta

