Orienta Impresa | al via il percorso di orientamento e formaziona promosso dalla Camera di Commercio Irpinia-Sannio

Avellinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Commercio Irpinia Sannio lancia il percorso di orientamento e formazione “Orienta Impresa: orientamento e formazione per la creazione d’impresa”, un’iniziativa destinata a giovani laureati, aspiranti imprenditori e neo imprese delle province di Avellino e Benevento, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

