Orienta Impresa | al via il percorso di orientamento e formaziona promosso dalla Camera di Commercio Irpinia-Sannio

La Camera di Commercio Irpinia Sannio lancia il percorso di orientamento e formazione “Orienta Impresa: orientamento e formazione per la creazione d’impresa”, un’iniziativa destinata a giovani laureati, aspiranti imprenditori e neo imprese delle province di Avellino e Benevento, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Alla scoperta della Camera di Commercio – su Lecco FM Ogni lunedì alle 10:00, in diretta su Lecco FM, il Direttore Marcello Villani conduce la rubrica dedicata ai servizi camerali: orientamento, impresa, sostenibilità, innovazione e molto altro. Segui la dir - facebook.com Vai su Facebook

Faenza Orienta: a Faventia Sales 800 studenti in dialogo con università, professionisti e mondo della formazione - Sabato 27 settembre e 4 ottobre si è svolta la 5^ edizione di Faenza Orienta, il percorso di orientamento per i giovani studenti faentini, organizzato ... Come scrive ravennanotizie.it